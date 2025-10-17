В Московском зоопарке гималайские медведи набирают вес, готовясь к спячке

Отмечается, что гималайские медведи впадают в спячку зимой, с наступлением устойчивой минусовой температуры. Поэтому еще с середины августа им увеличивают объем порций на 10−20%, чтобы к моменту засыпания у животных был хороший жировой запас. Осенью в рационе мишек стало больше белковой пищи: сухофруктов, орехов, зофобаса. Кроме того, медведи с аппетитом ели более жирные сорта рыбы — кету и горбушу.