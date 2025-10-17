Ричмонд
В Ростовской области орден «Родительская слава» получила семья с десятью детьми

Семью из Неклиновского района наградили орденом «Родительская слава».

Источник: Комсомольская правда

Семью Фарраховых из Неклиновского района Ростовской области, где воспитывают десятерых детей, указом Президента России наградили орденом «Родительская слава». Об этом рассказали в правительстве региона.

Айрат Фансафович работает преподавателем и обучает школьников английскому и китайскому языкам. Лариса Саитгареевна занимается воспитанием детей и ведением хозяйства, поддерживает связь с педагогами и участвует в школьных мероприятиях.

— В браке супруги состоят уже 25 лет, — подчеркнули в ведомстве.

Пятеро детей окончили музыкальную школу имени Чайковского в Таганроге, четверо продолжают образование в вузах, младшие учатся в школе и занимаются творчеством.

По данным регионального правительства, орденом «Родительская слава» наградили 11 семей Ростовской области, ещё 12 получили одноименную медаль.

