В Ростовской области орден «Родительская слава» получила семья с десятью детьми

Семью Фарраховых из Неклиновского района Ростовской области, где воспитывают десятерых детей, указом Президента России наградили орденом «Родительская слава». Об этом рассказали в правительстве региона.
Айрат Фансафович работает преподавателем и обучает школьников английскому и китайскому языкам. Лариса Саитгареевна занимается воспитанием детей и ведением хозяйства, поддерживает связь с педагогами и участвует в школьных мероприятиях.
— В браке супруги состоят уже 25 лет, — подчеркнули в ведомстве.
Пятеро детей окончили музыкальную школу имени Чайковского в Таганроге, четверо продолжают образование в вузах, младшие учатся в школе и занимаются творчеством.
По данным регионального правительства, орденом «Родительская слава» наградили 11 семей Ростовской области, ещё 12 получили одноименную медаль.
