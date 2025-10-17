Главные новости недели с 13 по 17 октября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 13 по 17 октября 2025 года.
Путин и Трамп провели телефонный разговор
В четверг, 16 октября, состоялся восьмой за последние восемь месяцев разговор между президентами России и США. Он длился два с половиной часа, стал самым продолжительным из всех и привел к конкретным договоренностям: в следующие две недели запланирована личная встреча двух лидеров в Венгрии.
Китай ответил на угрозы Трампа из-за закупок российской нефти
Путин впервые встретился с временным президентом Сирии
Президент России Владимир Путин провел встречу президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Они отметили длительные и крепкие отношения между странами, а аш-Шараа заявил о серьезной роли России в развитии новой Сирии.
ВС РФ за неделю освободили восемь населенных пунктов
Российские бойцы взяли под контроль населенные пункты Тихое, Боровская Андреевка и Песчаное в Харьковской области, Московское, Балаган и Новопавловка в ДНР, а также Алексеевку и Приволье в Днепропетровской области.
В Запорожской области погиб военкор Иван Зуев
Военный корреспондент «РИА Новости» Иван Зуев погиб 16 октября в результате удара украинского беспилотника. Также серьезные ранения получил его коллега Юрий Войткевич.