Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости недели с 13 по 17 октября 2025 года

Итоги недели с 13 по 17 октября 2025 года: обзор главных новостей, событий и происшествий, произошедших в России и мире. Все самое важное и актуальное — в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 13 по 17 октября 2025 года.

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Источник: Пресс-служба Президента России

В четверг, 16 октября, состоялся восьмой за последние восемь месяцев разговор между президентами России и США. Он длился два с половиной часа, стал самым продолжительным из всех и привел к конкретным договоренностям: в следующие две недели запланирована личная встреча двух лидеров в Венгрии.

Китай ответил на угрозы Трампа из-за закупок российской нефти

Источник: Reuters

Китай примет решительные ответные меры, если его законные права и интересы пострадают, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Путин впервые встретился с временным президентом Сирии

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин провел встречу президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Они отметили длительные и крепкие отношения между странами, а аш-Шараа заявил о серьезной роли России в развитии новой Сирии.

ВС РФ за неделю освободили восемь населенных пунктов

Источник: РИА "Новости"

Российские бойцы взяли под контроль населенные пункты Тихое, Боровская Андреевка и Песчаное в Харьковской области, Московское, Балаган и Новопавловка в ДНР, а также Алексеевку и Приволье в Днепропетровской области.

В Запорожской области погиб военкор Иван Зуев

Источник: РИА "Новости"

Военный корреспондент «РИА Новости» Иван Зуев погиб 16 октября в результате удара украинского беспилотника. Также серьезные ранения получил его коллега Юрий Войткевич.