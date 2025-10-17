Главные новости недели с 13 по 17 октября 2025 года

В четверг, 16 октября, состоялся восьмой за последние восемь месяцев разговор между президентами России и США. Он длился два с половиной часа, стал самым продолжительным из всех и привел к конкретным договоренностям: в следующие две недели запланирована личная встреча двух лидеров в Венгрии.