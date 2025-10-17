Ричмонд
Одну из самых загруженных улиц Кишинева перекроют на целый день: На этот раз — из-за спортивного состязания

Водителей призывают заранее планировать маршруты.

Источник: Комсомольская правда

Движение по улице Албишоара (на участке от ул. М. Витязул до ул. П. Рареш) будет приостановлено в это воскресенье, 19 октября с 06:00 до 17:00.

Причина: Проведение спортивного мероприятия Chișinău Dual Fest. Маршрут троллейбуса № 38 будет изменен (через ул. Ион Крянгэ, бул. Штефан чел Маре, бул. К. Негруцци, бул. Ю. Гагарин).

Водителей призывают заранее планировать маршруты, проявлять терпение и следовать указаниям патрульных.

