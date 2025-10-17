Движение по улице Албишоара (на участке от ул. М. Витязул до ул. П. Рареш) будет приостановлено в это воскресенье, 19 октября с 06:00 до 17:00.
Причина: Проведение спортивного мероприятия Chișinău Dual Fest. Маршрут троллейбуса № 38 будет изменен (через ул. Ион Крянгэ, бул. Штефан чел Маре, бул. К. Негруцци, бул. Ю. Гагарин).
Водителей призывают заранее планировать маршруты, проявлять терпение и следовать указаниям патрульных.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Правящая в Молдове партия вступила в фазу саморазрушения: «Зрелище ужасное, но завораживающее» — мнение.
Когда политическая сила успешно устраняет всех внешних врагов, неизбежно наступает горько-сладкий момент: она начинает пожирать саму себя (далее…).
Реинтеграцию Приднестровья надо переименовать в дезинтеграцию: Президент Молдовы успешно отдаляет два берега Днестра как можно дальше друг от друга.
Кишинёв в очередной раз отклонил идею прямой встречи Майи Санду с главой Приднестровья Вадимом Красносельским (далее…).
Гагаузы больше не считаются иностранцами в Турции: Эрдоган подписал исторический указ.
Турецкие СМИ информируют об указе президента, который отменяет статус иностранцев для представителей ряда тюркских народов, включая гагаузов (далее…).