В США губернатор выиграл в казино $1,4 млн

Губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер в прошлом году получил $1,4 миллиона в виде выигрыша в азартные игры. Об этом пишет «Би-би-си». Уточняется, что мужчина выиграл эту сумму, играя в блек-джек в казино Лас-Вегаса во время отпуска с женой и друзьями.