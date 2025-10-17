В США губернатор выиграл в казино $1,4 млн

Губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер в прошлом году получил $1,4 миллиона в виде выигрыша в азартные игры. Об этом пишет «Би-би-си». Уточняется, что мужчина выиграл эту сумму, играя в блек-джек в казино Лас-Вегаса во время отпуска с женой и друзьями.
По данным Forbes, состояние Прицкера оценивается в 3,9 миллиарда долларов. Губернатор является наследником состояния сети отелей Hyatt.
Представитель предвыборного штаба сообщил, что политик пожертвует деньги на благотворительность, но не ответил на вопрос, почему он этого еще не сделал. Сам Прицкер назвал выигрыш и себя «невероятно удачливыми».