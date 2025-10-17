В Туймазинском районе Башкирии построили фельдшерско-акушерский пункт

Модульный фельдшерско-акушерский пункт построили в селе Сайраново в Туймазинском районе Башкирии по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации муниципалитета.
Новый ФАП полностью укомплектован современным оборудованием, медикаментами и всем необходимым для оказания первой помощи. В нем получать лечение будут 430 человек, в том числе 59 детей. Это жители села Сайраново и деревни Урняк.
«Это уже девятый модульный ФАП в нашем районе… Работа по обновлению системы здравоохранения продолжается», — отметил глава администрации Туймазинского района Булат Мусин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.