В Орловском районе Ростовской области детей посвятили в кадеты

Торжественная церемония посвящения детей в кадеты состоялась 11 октября в Орловском районе Ростовской области, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Прививание чувства патриотизма представителям подрастающего поколения отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети».
Уточним, что церемония состоялась возле памятника, посвященного подвигу разведывательно-диверсионной группы «Максим-66», на территории Орловского казачьего кадетского корпуса. Клятву хранить традиции и уважать старших принесли 65 ребят. Каждый из них пообещал соблюдать устав корпуса, дорожить честью мундира и хорошо учиться.
«Вручение погон вновь поступившим кадетам и торжественное обещание имеют огромное значение для воспитания подрастающего поколения. Воспитание кадетов на боевых традициях героев Великой Отечественной войны — важная составляющая часть воспитательного процесса во всех казачьих кадетских корпусах Ростовской области», — отметил заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.