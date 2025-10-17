На горе Мотаиха в Свердловской области прошел слет «День туриста — 2025»

Традиционный слет «День туриста — 2025» состоялся 4 и 5 октября на горе Мотаиха вблизи поселка Исеть в Свердловской области в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в управлении физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма.
В мероприятии приняли участие 312 человек. Среди них были представители трудовых коллективов и молодежных объединений, а также учащиеся образовательных учреждений. Цели слета — популяризация активного отдыха и здорового образа жизни, развитие туризма. Участники мероприятия смогли укрепить свою физическую форму и приобрели практические навыки туристской подготовки.
Также они прошли полосы препятствий различной степени сложности, попробовали свои силы в командных заданиях и спортивном ориентировании. Для них провели конкурс туристской песни. А еще во время слета выбрали лучшего в приготовлении обеда на костре.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.