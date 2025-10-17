В Ростовской области 54% промтоваров продавали с нарушениями

По итогам проверок Роспотребнадзора в Ростовской области нарушения выявлены в 54% контрольных мероприятия в сфере торговли непродовольственными товарами. Об этом сообщили в управлении ведомства.
Специалисты проинспектировали более шести тысяч единиц продукции — обувь, парфюмерию, товары легкой промышленности. Почти 3,5 тысячи предметов оказались без маркировки «Честный знак» или с искаженными данными в системе мониторинга.
Из оборота изъяли 3489 единиц товаров, составили 112 протоколов об административных правонарушениях. Размер штрафов превысил 600 тысяч рублей.
— Контроль за соблюдением обязательных требований при реализации непродовольственных товаров продолжается, — уточнили в ведомстве.
С начала года Роспотребнадзор также вынес 1668 предостережений продавцам о недопустимости нарушений.
