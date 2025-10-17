Школьники из Челябинска вошли в число победителей экологического форума

Команда школьников из Челябинска стала одним из победителей Всероссийского детского экологического форума. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в городской администрации.
В состав команды вошли учащиеся из девяти образовательных организаций Челябинска. Они представили экспертному жюри свой проект «Природа, которая помнит: природа и люди Южного Урала в годы Великой Отечественной войны» и одержали победу в номинации «Лучший проект по развитию экотуризма».
«Мы не ожидали, но, безусловно, очень рады этой победе. Уникальность проекта — в органичном сочетании двух важнейших направлений экологии и патриотизма, а также в его локальности. Мы сосредоточились на конкретных, малоизвестных широкой публике природных объектах Южного Урала, каждый из которых хранит память о подвиге нашего народа в военные годы», — поделилась заместитель директора по проектно-методической работе городского детского экологического центра Елена Жукова.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.