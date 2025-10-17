В иркутской больнице внедрят новый метод лечения ишемической болезни сердца

Врачи Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы (ИОКБ) внедряют в практику новый хирургический метод лечения ишемической болезни сердца. Подобная работа отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения Приангарья.
Метод основан на создании тоннеля в закрытом сосуде с помощью специального инструмента. В пораженную артерию вводится и устанавливается стент — миниатюрная металлическая конструкция, поддерживающая просвет сосуда на необходимом уровне. Операция проводится через прокол в бедре или руке, что значительно снижает травматичность процедуры для пациента.
Внедрение нового метода проходит при поддержке опытного хирурга из Хабаровской краевой клинической больницы Ивана Кошкина. Он провел мастер-класс для коллег из Иркутска.
Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ИОКБ Алексей Мельник отметил, что ежегодно через отделение проходит около двух тысяч пациентов, в том числе экстренные пациенты с инфарктом миокарда. Новый метод позволит оказывать помощь большему числу пациентов с ишемической болезнью сердца и снизить риск развития тяжелых осложнений.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.