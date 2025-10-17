В городе Ачхой-Мартан отметили День чеченской женщины

Торжественное мероприятие, посвященное Дню чеченской женщины, состоялось в Доме культуры Ачхой-Мартановского муниципального района Чечни. Событие прошло по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в администрации района.
Мероприятие началось с рассказа об истории праздника в культуре региона. Гости узнали о важности и многогранности роли женщины, ее заслугах в укреплении семейных традиций и передаче наследия.
Особое внимание уделили концертной программе, которая включала песни и танцы. Также были показаны фото- и видеоматериалы, рассказывающие о подвигах и достижениях чеченских женщин на протяжении разных исторических периодов. Финальной точкой вечера стало исполнение лезгинки — символа национальной культуры и единства. Все гости приняли участие в танце.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.