В Башкирии ветеранов СВО и их семьи освободят от транспортного налога

В Башкирии продлят льготу по транспортному налогу для участников специальной военной операции и членов их семей. Соответствующие изменения в закон «О транспортном налоге» депутаты планируют принять в конце этого месяца.
По словам председателя Государственного Собрания республики Константина Толкачева, принятие закона освободит от транспортного налога за этот год, который подлежит уплате в 2026-ом.
Согласно законопроекту, льгота распространяется на граждан, принимающих или принимавших участие в СВО, а также членов их семей — супругов, а в случае с не состоящими в браке — отца или мать.
Льгота действует на мотоциклы, мотороллеры, легковые и грузовые автомобили, другие самоходные транспорты. Владельцы двух и более средств передвижения освобождаются от уплаты налога за один транспорт каждого типа по своему выбору.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.