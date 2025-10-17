Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии ветеранов СВО и их семьи освободят от транспортного налога

Власти Башкирии продлят льготу по транспортному налогу для участников СВО и их семей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии продлят льготу по транспортному налогу для участников специальной военной операции и членов их семей. Соответствующие изменения в закон «О транспортном налоге» депутаты планируют принять в конце этого месяца.

По словам председателя Государственного Собрания республики Константина Толкачева, принятие закона освободит от транспортного налога за этот год, который подлежит уплате в 2026-ом.

Согласно законопроекту, льгота распространяется на граждан, принимающих или принимавших участие в СВО, а также членов их семей — супругов, а в случае с не состоящими в браке — отца или мать.

Льгота действует на мотоциклы, мотороллеры, легковые и грузовые автомобили, другие самоходные транспорты. Владельцы двух и более средств передвижения освобождаются от уплаты налога за один транспорт каждого типа по своему выбору.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.