Проекты из Красноярского края получили награды конкурса «ПРОФ-IT»

Всероссийский форум и конкурс региональной информатизации «ПРОФ-IT», организованный в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», прошел в Омске. Три проекта из Красноярского края вошли в число призеров мероприятия, сообщили в министерстве цифрового развития региона.
Форум стартовал 13 октября и продлился до 15 октября. В заключительный день прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров основных и дополнительных номинаций конкурса.
Финалистами стали 45 проектов из 18 субъектов РФ. Красноярский край завоевал две бронзовые награды и одну серебряную. В частности, государственная информационная система региона «Система электронного взаимодействия по реализации жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» заняла второе место в номинации «Образование и наука». В то же время информационный портал для кинопроизводителей Filmcommission.ru получил бронзу в номинации «Культура и туризм», а государственная информационная система «Субсидия АПК24» — бронзу в номинации «Сельское хозяйство».
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.