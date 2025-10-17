Проекты из Красноярского края получили награды конкурса «ПРОФ-IT»

Финалистами стали 45 проектов из 18 субъектов РФ. Красноярский край завоевал две бронзовые награды и одну серебряную. В частности, государственная информационная система региона «Система электронного взаимодействия по реализации жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» заняла второе место в номинации «Образование и наука». В то же время информационный портал для кинопроизводителей Filmcommission.ru получил бронзу в номинации «Культура и туризм», а государственная информационная система «Субсидия АПК24» — бронзу в номинации «Сельское хозяйство».