Крымская стоматологическая клиника закупила новое оборудование

Она приобрела технику в лизинг по льготной ставке 8% годовых.

Стоматологическая клиника, расположенная в поселке Коктебель Республики Крым, приобрела новое медицинское оборудование при поддержке Региональной лизинговой компании. Финансирование было предоставлено в ходе реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития региона.

Клиника приобрела хирургический микроскоп и рентгеновскую дентальную систему. Ставка по договору со стоматологией на приобретение оборудования составила 8% годовых.

Региональная лизинговая компания помогает крымским производителям расширять основные фонды на льготных условиях. Постоянная льготная процентная ставка составляет 6% на предметы лизинга российского производства и 8% — для иностранного.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.