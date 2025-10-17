Новым главой департамента жилищной политики Омска стал сын известного чиновника

В пятницу, 17 октября, в мэрии Омска на пост директора департамента жилищной политики назначили Дмитрий Хрищенко. Об этом объявил сам мэр Сергей Шелест.
«Перед новым руководителем стоят непростые задачи, но вся команда администрации города поддержит Дмитрия Николаевича в их решении. Желаю ему успехов и плодотворной работы на благо города», — написал градоначальник на своем Телеграм-канале.
Хрищенко ранее работал и первым заместителем главы данного департамента, и врио его директора.
В числе рабочих обязанностей главы департамента будут вопросов предоставления жилья муниципального фонда, принятия на учет граждан, нуждающихся в жилье, организации расселения людей из аварийного и ветхого жилья.
Хрищенко является сыном экс-главы Седельниковского района Омской области Николая Хрищенко.
До того департамент жилищной политики возглавляла Ольга Парфенова. Сейчас она работает начальником департамента экономики и финансов минздрава Омской области.