Хирург из Тавды Свердловской области провел встречу с учениками медкласса

Ученики медицинского класса школы № 18 города Тавда Свердловской области встретились с хирургом-флебологом Михаилом Кузьмичевым, сообщили в учебном заведении. Мероприятие было организовано по национальному проекту «Молодежь и дети».
На встрече учащиеся задавали вопросы о профессии врача, особенностях выбора медицинской специальности и перспективах развития сферы здравоохранения. Михаил Кузьмичев поделился личным опытом профессионального становления и рассказал о своих достижениях. Особое внимание он уделил важности самообразования и постоянного профессионального роста.
«Выбор медицинской специальности требует глубокого понимания ответственности и желания помогать людям. Важно помнить, что врач — это не просто профессия, а призвание», — подчеркнул специалист.
Школьники также получили информацию о процессе поступления в медицинские вузы, особенностях обучения и первых шагах в профессии. Встреча способствовала формированию у ребят осознанного подхода к выбору будущей специальности и развитию профессиональных компетенций.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.