В Пестравскую больницу Самарской области поставили электрокардиографы

Современные электрокардиографы появились в Пестравской центральной районной больнице Самарской области, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Улучшение диагностики сердечно-сосудистых заболеваний стало возможным при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
В распоряжении медработников 8 новых электрокардиографов: три 12-канальных аппарата и пять портативных. Оборудование распределено в фельдшерско-акушерские пункты района и в поликлинику, где активно используется для обследования пациентов.
Главной особенностью 12-канальных электрокардиографов является функция передачи данных для дистанционной расшифровки. Например, результаты ЭКГ, снятые в отдаленном ФАПе, могут быть направлены для консультации специалистам-кардиологам в профильные медучреждения. С помощью нового оборудования специалисты могут диагностировать широкий спектр сердечно-сосудистых патологий, таких как нарушения ритма сердца, инфаркт миокарда, блокады и ишемическую болезнь сердца.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.