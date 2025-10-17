Татьяна Буланова устроила ностальгический концерт в Новосибирске с хитами 90-х: Фоторепортаж

В Новосибирске стартовал концерт заслуженной артистки России Татьяны Булановой, где она исполнила любимые песни 90-х и устроила настоящий праздник ностальгии для поклонников. Артистка тепло поприветствовала зрителей: «Привет, Новосиб! Сегодня будут песни нашего детства. Можно всё, даже плакать!» С самого начала вечера зал поддерживал певицу, подпевая хитовым композициям «Скажи мне правду, атаман» и «Синее море», а первые букеты вечера уже посыпались на сцену. Особой реакцией публики встретились песни «Ясный мой свет», «Не плачь» и «Старшая сестра», под которые новосибирцы пустились в пляс, а на сцену снова посыпались букеты. В завершение концерта Буланова поблагодарила организаторов тура и представила своих музыкантов, отметив, что гастрольный тур подходит к концу и скоро она вернётся домой. Фанаты долго не отпускали певицу со сцены: им удалось сделать селфи, получить автографы и вручить цветы, завершив вечер на дружелюбной и тёплой ноте.