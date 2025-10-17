Таганрог получит 448 миллионов рублей от имущественных налогов в 2025 году

Имущественные налоги жителей Таганрога в 2025 году пополнят бюджет города на 448 миллионов рублей. Об этом сообщила глава администрации Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.
По ее словам, поступления от налогов на недвижимость, землю и транспорт составят около 10% от общего объема собственных доходов бюджета.
За девять месяцев 2025 года Таганрог уже получил 2,8 миллиарда рублей налоговых и неналоговых поступлений — это 63% от годового плана и на 15% больше, чем за тот же период прошлого года.
— Также очень важно сохранять налоговую дисциплину и активность каждого жителя, предприятия и предпринимателя, — отметила Светлана Камбулова.
Средства от имущественных налогов направят на развитие социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, ремонт дорог и другие проекты города.
