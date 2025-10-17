Для школьников Нягани в Югре провели экологический урок о значении леса

Экологический урок, посвященный теме «Лес и человек», провели для учащихся 4 «Д» класса гимназии города Нягани. Организация таких встреч отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в Природнадзоре Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Детям рассказали, что лес является не только источником ресурсов — древесины, ягод, грибов, лекарственных растений. Школьники узнали, что это дом для множества птиц и животных, естественный фильтр воздуха, защитник водоемов и почв, а также место отдыха для человека.
Особое внимание было уделено актуальным экологическим проблемам, угрожающим лесам: пожарам, незаконным вырубкам, загрязнению и браконьерству. Дети узнали о важности бережного отношения к природе и получили практические советы по ее сохранению.
Особый интерес у школьников вызвала игра «Определение породы деревьев по форме листьев». В интерактивной форме сотрудники регионального Природнадзора познакомили их с разнообразием деревьев и кустарников, произрастающих на территории родного края.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.