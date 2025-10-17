Польша не выдаст ФРГ подозреваемого в подрыве «Севпотоков» Журавлева

Сотрудники правоохранительных органов Польши задержали Журавлева в конце сентября в городе Прушкув под Варшавой. Германия выдала ордер на его арест еще летом 2024 года, так как, по данным немецкой прокуратуры, Журавлев, будучи опытным водолазом, входил в группу людей, разместивших взрывчатку в районе острова Борнхольм и подорвавших «Севпотоки». Папроцкий же утверждает, что у обвинения нет достаточных доказательств для передачи его подзащитного Германии. Кроме того, нет точных сведений, действительно ли Журавлев входил в преступную группу.