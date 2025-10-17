Машинист, водитель парохода и автомеханик о том, как заработать на мечте в России

«Мне было интересно все, я мечтала прокатиться в кабине электровоза, хотя, конечно, это запрещено. Как-то раз в начале восьмого класса, когда была в Вязьме, постучалась к машинисту, спросила, можно ли проехать до Москвы, и повезло, меня прокатили. С тех пор я поняла, что электровозы — любовь, и без этого я больше не могу», — смеется девушка.