В Молдове растут тарифы на электроэнергию и газ: Предприятия закроются, а выстоявшие будут вынуждены взвинтить цены

Национальное агентство по регулированию в энергетике утвердило очередное «плановое повышение тарифов».

Источник: Комсомольская правда

Власть снова бьёт по бизнесу: в Молдове растут тарифы на электроэнергию и газ для предприятий.

Национальное агентство по регулированию в энергетике утвердило очередное «плановое повышение тарифов» — теперь за свет и газ будут платить больше промышленные предприятия.

Официально — «из-за роста закупочных цен и транспортных затрат».

На деле — из-за хронической некомпетентности власти, которая не может удержать ни рынок, ни экономику, ни здравый смысл.

Власть делает вид, что «население это не коснётся».

Но любой экономист скажет: как только растут тарифы для предприятий, цены вырастут для всех.

Хлеб, молоко, лекарства, одежда — всё подорожает.

Правящая в Молдове партия вступила в фазу саморазрушения: «Зрелище ужасное, но завораживающее» — мнение.

Когда политическая сила успешно устраняет всех внешних врагов, неизбежно наступает горько-сладкий момент: она начинает пожирать саму себя (далее…).

Реинтеграцию Приднестровья надо переименовать в дезинтеграцию: Президент Молдовы успешно отдаляет два берега Днестра как можно дальше друг от друга.

Кишинёв в очередной раз отклонил идею прямой встречи Майи Санду с главой Приднестровья Вадимом Красносельским (далее…).

Гагаузы больше не считаются иностранцами в Турции: Эрдоган подписал исторический указ.

Турецкие СМИ информируют об указе президента, который отменяет статус иностранцев для представителей ряда тюркских народов, включая гагаузов (далее…).

Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
