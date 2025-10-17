В Молдове растут тарифы на электроэнергию и газ: Предприятия закроются, а выстоявшие будут вынуждены взвинтить цены

Власть снова бьёт по бизнесу: в Молдове растут тарифы на электроэнергию и газ для предприятий.
Национальное агентство по регулированию в энергетике утвердило очередное «плановое повышение тарифов» — теперь за свет и газ будут платить больше промышленные предприятия.
Официально — «из-за роста закупочных цен и транспортных затрат».
На деле — из-за хронической некомпетентности власти, которая не может удержать ни рынок, ни экономику, ни здравый смысл.
Власть делает вид, что «население это не коснётся».
Но любой экономист скажет: как только растут тарифы для предприятий, цены вырастут для всех.
Хлеб, молоко, лекарства, одежда — всё подорожает.
