Фиктивный брак для матери и контракт на участие в СВО: участковый организовал хитроумную схему ради хищения двух миллионов рублей

В Башкирии участкового осудят за хищение 2,2 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии арестовали 31-летнего жителя Туймазинского района. Его, как сообщает объединенная пресс-служба судов республики, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно версии следствия, мужчина, будучи участковым уполномоченным полиции по делам несовершеннолетних, договорился о заключении фиктивного брака между потерпевшим и своей матерью, а затем организовал подписание потерпевшего с российским Министерством Обороны.

В дальнейшем обвиняемый похитил с банковского счета, оформленного на имя потерпевшего, 2 162 000 рублей, которые были выплачены тому за заключение контракта.

Туймазинский межрайонный суд удовлетворил ходатайство следователя и постановил заключить мужчину под стражу на два месяца — до 15 декабря. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

