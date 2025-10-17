Фиктивный брак для матери и контракт на участие в СВО: участковый организовал хитроумную схему ради хищения двух миллионов рублей

В Башкирии арестовали 31-летнего жителя Туймазинского района. Его, как сообщает объединенная пресс-служба судов республики, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Согласно версии следствия, мужчина, будучи участковым уполномоченным полиции по делам несовершеннолетних, договорился о заключении фиктивного брака между потерпевшим и своей матерью, а затем организовал подписание потерпевшего с российским Министерством Обороны.
В дальнейшем обвиняемый похитил с банковского счета, оформленного на имя потерпевшего, 2 162 000 рублей, которые были выплачены тому за заключение контракта.
Туймазинский межрайонный суд удовлетворил ходатайство следователя и постановил заключить мужчину под стражу на два месяца — до 15 декабря. Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.