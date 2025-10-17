В Красноярском крае состоится день открытых дверей «Профессионалитета»

Единый день открытых дверей федпроекта «Профессионалитет» состоится 18 октября при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети» в 36 техникумах и колледжах Красноярского края. Об этом сообщили в министерстве образования региона.
Для участников мероприятия будут организованы экскурсии на предприятия, мастер-классы и профессиональные пробы. Также им расскажут о возможностях трудоустройства после получения диплома.
Например, в Минусинском сельскохозяйственном колледже участникам мероприятия продемонстрируют современные технологии животноводства, применяемые при доении, кормлении и содержании животных. А карьерные перспективы обсудят в Красноярском государственном аграрном университете на встрече с представителями ведущих работодателей региона.
«Приглашаем всех желающих ознакомиться с новыми направлениями профессий воспитателя и педагога дополнительного образования, такими как 3D-моделирование, робототехника, создание анимационных мультипликационных роликов и проектирование», — рассказала директор Красноярского педагогического колледжа № 2 Татьяна Иванова.
Будущих электромехаников и монтажников ждут в индустриально-металлургическом техникуме в краевой столице, Дивногорском гидроэнергетическом техникуме и Ачинском колледже отраслевых технологий и бизнеса. Им расскажут, как наносить механическую гравировку, создавать художественные композиции и многое другое.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.