Жителям сел в Тюменской области рассказали о доступных мерах соцподдержки

Сотрудники выездной мобильной мультидисциплинарной бригады провели 14 октября по нацпроекту «Семья» консультации, посвященные доступным мерам соцподдержки, для жителей сел Пятково и Киселево в Тюменской области. Об этом сообщили в администрации Упоровского муниципального округа.
Отметим, что консультации были ориентированы на представителей старшего возраста. Им рассказали об индексации пенсий в 2026 году и новых видах мошенничества. Для желающих были проведены индивидуальные беседы и консультации. Также жителям сел рассказали о доступных мерах поддержки для семей участников СВО. В конце встречи всем желающим вручили памятки, брошюры и информационные материалы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.