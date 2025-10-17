Жителям сел в Тюменской области рассказали о доступных мерах соцподдержки

Отметим, что консультации были ориентированы на представителей старшего возраста. Им рассказали об индексации пенсий в 2026 году и новых видах мошенничества. Для желающих были проведены индивидуальные беседы и консультации. Также жителям сел рассказали о доступных мерах поддержки для семей участников СВО. В конце встречи всем желающим вручили памятки, брошюры и информационные материалы.