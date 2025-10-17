В Ростовской области объявлена беспилотная опасность вечером 17 октября

Вечером в пятницу, 17 октября, в Ростовской области объявили беспилотную опасность. Оповещение поступило от системы РСЧС.
— Объявлена беспилотная опасность по всей территории региона, — предупреждают жителей Дона.
Граждан просят сохранять спокойствие, покинуть улицы и спуститься в безопасные помещения — подвалы, укрытия или подземные паркинги. Также не рекомендуется подходить к окнам.
Напомним, что в ночь на 17 октября силы ПВО отразили атаку и уничтожили 13 беспилотников самолетного типа над территорией Ростовской области.
Известно, что дроны сбили в четырех районах и одном городе. БПЛА уничтожили над Миллеровским, Белокалитвинском, Красносулинском, Родионово-Несветайском районами, а также в Новошахтинске.
— Никто из людей не пострадал. В хуторе Киселево повреждения получили ограждение и дом на частном подворье, — сказал губернатор Юрий Слюсарь.
