В Ростовской области объявлена беспилотная опасность вечером 17 октября

Жителей Ростовской области предупредили о беспилотной опасности.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в пятницу, 17 октября, в Ростовской области объявили беспилотную опасность. Оповещение поступило от системы РСЧС.

— Объявлена беспилотная опасность по всей территории региона, — предупреждают жителей Дона.

Граждан просят сохранять спокойствие, покинуть улицы и спуститься в безопасные помещения — подвалы, укрытия или подземные паркинги. Также не рекомендуется подходить к окнам.

Напомним, что в ночь на 17 октября силы ПВО отразили атаку и уничтожили 13 беспилотников самолетного типа над территорией Ростовской области.

Известно, что дроны сбили в четырех районах и одном городе. БПЛА уничтожили над Миллеровским, Белокалитвинском, Красносулинском, Родионово-Несветайском районами, а также в Новошахтинске.

— Никто из людей не пострадал. В хуторе Киселево повреждения получили ограждение и дом на частном подворье, — сказал губернатор Юрий Слюсарь.

