В Ростовской области провели образовательный курс для штабов студотрядов

Главные обучающие блоки охватили навыки создания цепляющей публичной коммуникации и продвижения сообществ в социальных сетях. Лекции от экспертов сопровождались практикумами по саморазвитию, публичным выступлениям, а также разбором — как использовать новые технологии и нейросети в работе и учебе. В завершение заезда команды представили свои итоговые проекты, согласовали планы развития и получили обратную связь от руководителей студенческих отрядов Ростовской области.