В Ростовской области провели образовательный курс для штабов студотрядов

Образовательный курс для штабов студенческих отрядов провели в Ростовской области в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
В заезде по развитию команд и управленческих компетенций участвовали 100 студентов-руководителей штабов вузов региона. Ребята изучали методы привлечения участников, учились управлять и вдохновлять свои команды, а также осваивали современные инструменты для организации мероприятий и трудовой деятельности своих отрядов.
Участникам также рассказали о том, как создавался ростовский штаб студенческих отрядов, разобрали пошаговое годовое планирование работы — от акцентов на каждый месяц до подробных схем новых проектов. Особое внимание уделили формированию активной внутренней жизни отряда и организации мероприятий: обсуждали принципы командной работы, способы вовлечения, поддержки, решение конфликтных ситуаций и многое другое.
Главные обучающие блоки охватили навыки создания цепляющей публичной коммуникации и продвижения сообществ в социальных сетях. Лекции от экспертов сопровождались практикумами по саморазвитию, публичным выступлениям, а также разбором — как использовать новые технологии и нейросети в работе и учебе. В завершение заезда команды представили свои итоговые проекты, согласовали планы развития и получили обратную связь от руководителей студенческих отрядов Ростовской области.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.