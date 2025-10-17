В Большой театр на празднование 20-летия RT приехал Путин

RT, первый российский международный новостной телеканал, отмечает 20 лет в эфире. Глобальная телесеть 24/7 вещает в более чем 100 странах, аудитория превышает 900 млн человек. Новостные и документальные каналы RT доступны на семи языках, а онлайн-порталы и социальные сети — на десяти, включая китайский и хинди. Проекты RT в соцсетях опережают по просмотрам основных конкурентов, таких, как BBC и CNN. При этом портал RT Arabic лидирует по посещаемости среди арабских версий международных СМИ, а RT en Espa? ol является самым популярным международным новостным каналом в эфире десяти стран Латинской Америки.