Медведев: с начала года на службу поступили 336 тыс. контрактников

В войсковые части прибыли 28 тыс. добровольцев и 336 тыс. военных, заключивших контракт с Минобороны России в 2025 году. Об этом сообщил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время посещения комиссариата в Астраханской области. Видеозапись со своего визита зампред Совбеза опубликовал на странице во «ВКонтакте».