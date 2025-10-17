Путину показали видеоролик о героях спецоперации к юбилею RT

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину показали девятиминутный видеоролик о героях специальной военной операции к 20-летию телеканала RT, передает корреспондент РИА Новости.
Главе государства перед официальной частью торжественного мероприятия продемонстрировали видеоролик с фрагментами из документальных фильмов проекта RT: doc о героях СВО. Это истории морских пехотинцев, саперов, священников — людей разной судьбы, объединенных общим делом борьбы за Родину.
Путин в пятницу приехал в Большой театр на празднование 20-летия телеканала RT.
Юбилей RT.
Russia Today — российская международная информационная телевизионная компания. Ее история началась с запуска канала на английском 10 декабря 2005 года. Впоследствии добавилось вещание на испанском, арабском, немецком, французском и сербском языках. С момента основания канал возглавляет Маргарита Симоньян.
За годы работы RT превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство. Аудитория телеканалов в сетях платного телевидения приближается к одному миллиарду зрителей по всему миру.
Даже после неоднократного применения санкций и удаления официальных аккаунтов в соцсетях телеканал продолжил обходить конкурентов. Это стало возможным благодаря «партизанским проектам» — каналам, которые формально не связаны с RT, но делают и распространяют контент под его контролем.
В 2020-м RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в десять миллиардов просмотров на YouTube. Только за 2024 год количество всех проектов в его соцсетях достигло 23,8 миллиарда. За 2024−2025 годы проекты на испанском набрали более десяти миллиардов просмотров. В июне 2025-го поставлен рекорд — миллиард просмотров за месяц.