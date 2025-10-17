Путину показали видеоролик о героях спецоперации к юбилею RT

В 2020-м RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в десять миллиардов просмотров на YouTube. Только за 2024 год количество всех проектов в его соцсетях достигло 23,8 миллиарда. За 2024−2025 годы проекты на испанском набрали более десяти миллиардов просмотров. В июне 2025-го поставлен рекорд — миллиард просмотров за месяц.