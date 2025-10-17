Чжан Вэньчуань: Беларусь и Китай эффективно взаимодействуют в сфере образования

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай эффективно сотрудничают в сфере образования. Важность этого отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Чжан Вэньчуань во время посещения Александрийской средней школы Могилевской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в китайской дипломатической миссии в Беларуси.
В своем выступлении посол подчеркнул: «Китай и Беларусь являются всесторонними всепогодными стратегическими партнерами. Две страны достигли плодотворных результатов в сотрудничестве в сфере образования и других областях».
Посольство Китайской Народной Республики в Республике Беларусь оказало школе помощь в создании инженерно-технического центра «ТехноСтар», передав необходимое для него образовательное оборудование.
«Надеюсь, что в будущем центр будет воспитывать еще больше талантливых специалистов, которые будут способствовать национальному развитию Беларуси и содействовать дружественному сотрудничеству между Китаем и Беларусью», — сказал дипломат.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя Шкловского райисполкома Могилевской области Ирина Раинчик, директор Александрийской средней школы Екатерина Петровская, представители педагогического коллектива и учащихся школы.
Директор школы поблагодарила посольство за передачу оборудования и отметила важность создания центра.
Заместитель председателя Шкловского райисполкома Ирина Раинчик подчеркнула, что Беларусь готова и дальше усиливать сотрудничество с Китаем, постоянно укреплять белорусско-китайскую дружбу.
В ходе мероприятия гости посетили выставку детских рисунков «Китай моими глазами», а также насладились замечательными выступлениями учащихся школы. -0-
Фото посольства КНРв Беларуси.