Чжан Вэньчуань: Беларусь и Китай эффективно взаимодействуют в сфере образования

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай эффективно сотрудничают в сфере образования. Важность этого отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Чжан Вэньчуань во время посещения Александрийской средней школы Могилевской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в китайской дипломатической миссии в Беларуси.