Почти 200 миллионов рублей направят на ремонт теплосетей в Таганроге

В Таганроге направят почти 200 миллионов рублей на капитальный ремонт тепловой инфраструктуры — котельных и 11 участков теплотрасс. Средства выделены из областного бюджета по поручению главы региона Юрия Слюсаря.
В пятницу, 17 октября, заместитель губернатора Владимир Ревенко оценил ход работ на котельных по улицам Ленина и Химической и на участке теплотрассы по улице Пальмиро Тольятти.
— Работы должны быть выполнены качественно и в срок. Главная задача — обеспечить безаварийное прохождение отопительного сезона. Люди не должны мерзнуть зимой, — отметил Владимир Ревенко.
Подрядчик — ООО «Строительное управление 310» — ремонтирует около четырех километров сетей и котельное оборудование. Также закупаются материалы для аварийно восстановительных работ на котельной по улице Ленина, где действует режим повышенной готовности.
Власти подчеркивают, что ситуация находится под контролем, работы по обновлению теплосетей продолжаются.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!