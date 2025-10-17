В Тюменской области пройдет онлайн-курс по основам предпринимательства

За 3 дня обучения участники узнают, как выбрать нишу и проверить жизнеспособность идеи, искать стартовый капитал, составлять структуру и полноценный бизнес-план. А также организовывать финансы, маркетинг и производство, оценивать риски и выстраивать этапы запуска, и главное — как использовать меры поддержки для предпринимателей. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке. После на электронную почту придет информация для подключения к курсу.