В Жигулевске Саратовской области пройдет выездная диспансеризация

Жигулевская центральная городская больница Самарской области проведет акцию «Диспансеризация и вакцинация в выходные дни» для жителей микрорайона Александровское Поле. Мероприятие состоится по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации городского округа Жигулевск.
На диспансеризацию приглашают жителей старше 18 лет. Всех желающих вакцинируют против гриппа и пневмококковой инфекции. Также сотрудники больницы возьмут анализ крови, сделают электрокардиограмму и флюорографию, измерят внутриглазное и артериальное давление. Кроме того, они проведут консультации по выявлению факторов риска онкологических и хронических заболеваний и проверят репродуктивное здоровье.
Для женщин также будет организован осмотр акушером-гинекологом с возможностью сдачи анализов. Дополнительно можно будет пройти УЗИ малого таза и маммографию. Все желающие смогут записаться заранее на диспансеризацию по номеру телефона: +7 (848) 622−35−85. Мероприятие пройдет 18 октября с 09:00 до 12:00 во врачебной амбулатории по адресу: ул. Фрунзе, 36 Б.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.