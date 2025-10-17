Состоялась презентация первого масс-спектрометра, анализирующего кровь и нефть

Слово «трехквадрупольный» значит, что прибор имеет три «квадруполя», т.е. анализатора. Это два фильтра масс и ячейка столкновений ионов между ними. Используются такие приборы в медицине и фармакологии, при контроле пищевых продуктов и сельхозпродукции, в криминалистике и судебной медицине, при наркоконтроле, экологическом мониторинге, в науке.