Концерт «Любимый шансон» проходит в столичном Дворце спорта

«Душевный фестиваль» продолжится завтра, 18 октября, концертом «Душа народная», который пройдет с 15.00 во Дворце спорта. В нем примут участие легендарные «Бурановские бабушки», Марина Девятова, Лена Василек, Сергей Войтенко, Алексей Петрухин, ансамбль русской песни «Бабкины внуки», Александра Мелех и многие другие. А также победитель конкурса «Душа народная» — ансамбль «Чарніца». Уже вечером начнется масштабный концерт-дискотека «Танцплощадка с “Душевным радио” с участием групп “Вирус”, Cosa Nostra, Ретро Вумен Трио “Розовые розы” и DJ Санковича. Этот вечер станет настоящим праздником для тех, кто соскучился по ритмам 90-х и 2000-х. -0-