Концерт «Любимый шансон» проходит в столичном Дворце спорта

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерт «Любимый шансон» проходит во Дворце спорта в Минске в рамках «Душевного фестиваля», передает корреспондент БЕЛТА.
«Радио Шансон» начало вещание в Беларуси.
Сегодня белорусского зрителя радуют легендарные исполнители и новые звезды жанра: Михаил Шуфутинский, группы «Рождество» и «БумеR», Афина, Алексей Петрухин, Виктория Алешко, Герман Титов, Виталий Гордей, Андрей Тямчик и другие артисты.
Как рассказала главный режиссер концертов «Душевного фестиваля», заведующая сектором организации концертных мероприятий Государственного учреждения «Минский областной центр народного творчества» Христина Дайняк, само название фестиваля говорит за себя. «Вся атмосфера за сценой, на сцене, в зрительном зале — душевная», — отметила она.
Главный режиссер подчеркнула, что в этом году, составляя программу, организаторы ориентировались на запросы зрителей. «Например, второй раз приглашен Алексей Петрухин. Очень в прошлом году зрителям понравился этот артист», — сказала Христина Дайняк.
Она отметила, что с каждым годом организаторы расширяют программу фестиваля. Сегодня ожидается необычный сюрприз. «В завтрашнем концерте “Душа народная” зрителей также ожидает очень интересная и интригующая атмосфера в зале. Мы приглашаем всех», — сказала она.
«Душевный фестиваль» продолжится завтра, 18 октября, концертом «Душа народная», который пройдет с 15.00 во Дворце спорта. В нем примут участие легендарные «Бурановские бабушки», Марина Девятова, Лена Василек, Сергей Войтенко, Алексей Петрухин, ансамбль русской песни «Бабкины внуки», Александра Мелех и многие другие. А также победитель конкурса «Душа народная» — ансамбль «Чарніца». Уже вечером начнется масштабный концерт-дискотека «Танцплощадка с “Душевным радио” с участием групп “Вирус”, Cosa Nostra, Ретро Вумен Трио “Розовые розы” и DJ Санковича. Этот вечер станет настоящим праздником для тех, кто соскучился по ритмам 90-х и 2000-х. -0-
Фото Виталия Пивоварчика.