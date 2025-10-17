Почему встреча Путина и Зеленского до сих пор не состоялась? Эксперт назвал причины

«Этому есть несколько чисто технических причин. Владимир Путин считает, что Владимир Зеленский — это нелегитимный президент, поскольку срок его полномочий закончился, и сейчас он продолжает свою каденцию без выборов. При этом в Киеве заявляют, что в условиях военного положения они не могут провести выборы, — сказал Саймон Ципис. — В свою очередь, Зеленский считает, что Владимир Путин — это агрессор. Кроме того, они (представители Украины. — Прим. БЕЛТА) требуют, чтобы Россия вернулась на границы 1991 года».