Почему встреча Путина и Зеленского до сих пор не состоялась? Эксперт назвал причины

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доктор политических наук, эксперт по национальной безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА назвал причины, по которым встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока не состоялась.
«Этому есть несколько чисто технических причин. Владимир Путин считает, что Владимир Зеленский — это нелегитимный президент, поскольку срок его полномочий закончился, и сейчас он продолжает свою каденцию без выборов. При этом в Киеве заявляют, что в условиях военного положения они не могут провести выборы, — сказал Саймон Ципис. — В свою очередь, Зеленский считает, что Владимир Путин — это агрессор. Кроме того, они (представители Украины. — Прим. БЕЛТА) требуют, чтобы Россия вернулась на границы 1991 года».
Эксперт обратил внимание, что Россия желает обезопасить русское население Украины, добиться отсутствия там военных баз НАТО и получить гарантии того, что Киев не будет стремиться вступить в Североатлантический альянс.
«Это если говорить про чисто технические моменты (по которым конфликт пока не урегулирован. — Прим. БЕЛТА). Но все-таки ключ находится в Великобритании», — указал на основных выгодополучателей этого конфликта Саймон Ципис. -0-