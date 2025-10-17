«Просто Александр». Директор стадиона «Динамо» о семье, спорте и страхах

Как любовь к фильмам со Шварценеггером может привести в легкую атлетику? Что чувствуешь, когда бежишь марафон на 100 км? Как пройти путь от продавца кроссовок до директора легендарного стадиона «Динамо»? Об этом и не только съемочная группа БЕЛТА узнала у Александра Бут-Гусаима в проекте «Белорусы в кадре».
«Вроде и нагрузку даю больше, а он все равно бежит».
— Я родился в Бресте. В детстве был как раз тем ребенком, который до конца школы не мог определиться, кем хочет стать. Учился в музыкальной гимназии, играл и на баяне, и на тромбоне в духовом оркестре.
Тогда наше поколение росло на фильмах со Шварценеггером, с Ван Даммом. Все хотели быть на них похожими. Хотя с моей структурой тела мечтать о больших мышцах не приходилось, но все мы как-то вначале ударились в тяжелую атлетику. Правда, позанимался недолго — понял, что это не мое. В классе 10−11-м созрел: хочу попробовать себя в спорте. До этого момента я не был, скажем так, никаким спортсменом.
Довольно-таки поздно пришел в легкую атлетику. Первый тренер, Виталий Григорьевич Мончак, до сих пор меня помнит. Когда я сказал, что хочу заниматься спортом, поступать в университет, быть учителем физкультуры, он дал мне бежать 15 или 20 минут с надеждой, что я не добегу и уйду сам. Знаете, когда жалко отказать — может, выдохнется сам и все поймет. Потом он говорил: «Раз не отказался, два не отказался. Вроде и нагрузку даю больше, а он все равно бежит. Еле идет, но не сдается».
Так и получилось, что я бегал вначале 400, 800 м, потом даже больше. Но мне на стадионе не особо нравилось — бежишь, считаешь круги. И я перешел на 21 км, на марафоны. В моей карьере есть и бег на 100 км в два раза, многодневки. Честно скажу, самое приятное воспоминание в моей спортивной карьере — как раз длительные забеги, 100 км. Бежишь из одного города в другой, и постоянно что-то новое, нет такого, что круги считаешь.
На пятом курсе университета осознанно перешел на работу тренером, совмещал с учебой. И начал карьеру в профсоюзной школе по легкой атлетике в Бресте. В принципе, мне нравилось. И был таким тренером, знаете… если у детей колени изодраны после игры, то и у меня тоже. Был на государственной работе, потом открыл свой ИП, тренировал детей. Позже, опять же ипэшником, продавал кроссовки, а по выходным судил соревнования. Еще в университете Виталий Григорьевич Мончак привел меня в судейство соревнований. Произошло знакомство с Федераций легкой атлетики, Анатолий Иванович Бадуев, Татьяна Михайловна Ледовская меня заметили и стали приглашать.
«Хотя бы каким-нибудь волонтером дай бог тут побыть».
— Помню старый стадион «Динамо». Пришел на него в промежутке с 2002 по 2005 год, судил соревнования здесь. Тогда у меня была такая, знаете, мечта: «Хотя бы каким-нибудь волонтером дай бог побыть, когда тут будут проходить соревнования по легкой атлетике. Вот это вообще будет замечательно, такой стадион». Говорят же: думай, о чем мечтаешь.
Мы с супругой переехали в Минск, начали работать в федерации. Как раз в то время, в 2015 году, она очень активно проводила мероприятия на европейским уровне. Скажем так, сделала очень большой скачок. Тогда, в 2015-м, когда запустился обновленный Минский полумарафон, было волнительно и приятно находиться у его истоков. В какой-то мере быть первооткрывателем именно нового формата, который сейчас мы видели в 10-й, юбилейный раз. Ну, а потом наша страна выиграла право на проведение легкоатлетического матча Европа — США, а меня назначили генеральным координатором этого матча. То есть отвечал за взаимодействие с Международной ассоциацией, Европейской ассоциацией и за организацию. Все прошло успешно, мы получили высокую оценку со стороны экспертов.
После матча мне в первый раз предложили возглавить стадион. Надо тоже сказать: как раз с 2015 года, находясь в должности спортивного директора, а потом генерального секретаря Федерации легкой атлетики, я курировал реконструкцию «Динамо», чтобы он соответствовал всем мировым стандартам. То есть знал стадион от и до. И вот, с 28 февраля 2020 года, уже более 5 лет я генеральный директор Национального олимпийского стадиона «Динамо». А в этом году, опять же 28 февраля, был официально введен еще и Национальный футбольный стадион. Сейчас у нас два самых больших стадиона в Беларуси.
«Я до сих пор помню первую встречу».
— Мы с супругой познакомились, когда меня Федерация легкой атлетики отправила судить соревнования в Гомеле. По-моему, спартакиада была. Я до сих пор помню встречу, во что супруга была одета. Знаете, когда при первой встрече понимаешь, что это близкий тебе человек. Я из Бреста, она из Гомеля. Вначале просто познакомились, общались через ВКонтакте, он тогда был популярный. Все в этой жизни не случайно. Получилось так, что в последнем забеге на 100 км я немножко травмировался. А когда спорт отпустил, сделал предложение Надежде, чтобы вышла замуж за меня. Она тоже из спорта, работала в университете физической культуры в Гомеле преподавателем, кандидат в мастера спорта в беге на 400 м.
У нас двое детей. Стараемся в выходные на мероприятия брать их с собой. Может, где-то это и неправильно, но вот сейчас Минский полумарафон был, и дети уже с папой и мамой в 07:30 были на стадионе. Такие уставшие, хотели вкусняшек, все вымазаны — как обычные дети. Мы сторонники того, чтобы все-таки у них было детство, как и у нас: больше на улице, больше беготни, еще чего-то такого. Телевизор, телефон, компьютеры — это они всегда успеют, а набегаться, как мы говорим, землю поесть — это должно, на мой взгляд, у детей быть.
«Страшно не за себя, а что не получится, что подведу людей».
Наверное, у каждого руководителя иногда есть моменты выгорания. Да, нелегко, но, если бы мне не нравилась моя работа, я работал бы в другой сфере. Предложения есть, но в этом году я продолжил возглавлять стадион. Пусть уже два. Есть еще мысли и нереализованные проекты. Это как в спорте: в этом году не получилось выиграть турнир — значит, надо еще годик-два потренироваться и выиграть. Мне нравится моя работа.
Страх всегда присутствует. Может, меня и другие руководители поддержат: страшно не за себя, а что не получится, что подведу людей. Тех, которые доверили этот стадион, и тех, которые за мной стоят. Все-таки сейчас у меня в подчинении почти 190 человек. Мы не роботы. Когда случаются неудачи, проходят какие-то мероприятия, тысячу раз в голове возникает мысль: «Что я сюда ввязался?» Но базу спорта я прошел. Хоть и не стал большим спортсменом, но она учит терпеть, бороться со страхом и не сдаваться. То есть мы видим цель и знаем, что добежим.
Раньше мы всегда смотрели и думали: «Где-то что-то умеют, а мы нет». А сейчас делаем такие проекты, что, наоборот, приезжают люди и говорят: «Слушайте, вы такое классное делаете. А у нас в стране такое либо нельзя, либо невозможно, либо никто бы не догадался». Поэтому приятно, интересно делать такие проекты — это помимо спорта, — когда повторяют и восхищаются.
Это в какой-то степени и реклама стадиона, города, страны. Когда мы показывали чемпионат Европы по футболу, 107 тыс. человек посетили стадион. В прошлом году (понятно, мы показывали его не весь) — 76 тыс. Было много гостей из России. Когда они приходят и говорят: «Слушайте, чтобы у нас на стадионе кто-то где-то разрешил такое — да вы что!». Это и есть мотиватор. В первую очередь — семья, а во вторую — желание максимально реализоваться, чтобы и в городе про нас слышали, гордились, чтобы мы были частью визитной карточки страны.
«Когда вышел их кабинета, просто Александр».
Когда зашел в кабинет — я уже директор, а когда вышел из него — просто Александр. Я всегда подчеркиваю коллектив: хорошие, плохие люди — все они, а я вместе с ними. У нас же хвалят либо наказывают руководителей, а вот что руководители делают в коллективе — это уже другое. Если я пойму, что сдулся, идей нет, что-то уже не получается, то лучше не держаться за должность. Прийти и сказать: «Наверное, все, хватит».
Хочется приносить благо городу, стране. Потому что одно дело — то, что получается на стадионе, а другое — депутатство. Это политическая сфера, участие в масштабах района, города. Это опыт общения с людьми и понимания их проблем. Когда выступал перед студентами, они говорили, какие мероприятия хорошо было бы провести на стадионе, просили что-то для животных организовать. Пожалуйста, смотр-конкурс, зоофесты, собачки на Минском полумарафоне. Сквозь призму работы слышу людей и стараюсь что-то сделать.
Мечтаю… Человеческие все мысли: чтобы было спокойно на земле нашей, чтобы дети росли. Вот самая главная мечта. Когда стал родителем, понял, что больше думаю не про себя, а про детей, желаю им светлого будущего. Будет здоровье, будет с детьми все хорошо, остальное — наживное.
| Подготовлено по видео БЕЛТА. Скриншоты видео.
Читайте также:
«Возьмите меня. Я — Смирнов!». История легендарной династии белорусских велоспортсменов.
Они ставили рекорды и приносили яркие победы. Эти спортсмены ушли из жизни в 2021-м.
Советский Пеле. Этот футболист отказался от медали ОИ, сидел в тюрьме и собирал стадионы.