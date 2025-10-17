«Просто Александр». Директор стадиона «Динамо» о семье, спорте и страхах

— Мы с супругой познакомились, когда меня Федерация легкой атлетики отправила судить соревнования в Гомеле. По-моему, спартакиада была. Я до сих пор помню встречу, во что супруга была одета. Знаете, когда при первой встрече понимаешь, что это близкий тебе человек. Я из Бреста, она из Гомеля. Вначале просто познакомились, общались через ВКонтакте, он тогда был популярный. Все в этой жизни не случайно. Получилось так, что в последнем забеге на 100 км я немножко травмировался. А когда спорт отпустил, сделал предложение Надежде, чтобы вышла замуж за меня. Она тоже из спорта, работала в университете физической культуры в Гомеле преподавателем, кандидат в мастера спорта в беге на 400 м.