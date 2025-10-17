Пока не стукнули морозы: Цены на ремонт и утепление крыш в Молдове взлетели до небес — что почём

Цены на ремонт и утепление крыш в Молдове выросли на 40−60% за последние три года из-за удорожания импортных материалов, логистики и сезонного спроса. Осенью подрядчики традиционно добавляют наценку до 20%.
Интерес к утеплению крыш растёт, так как это ключевая мера энергоэффективности. До 60% теплопотерь в домах приходится на крышу, стены и окна, а качественное утепление может снизить расходы на отопление на 25−35%.
В 2024 году количество объявлений об услугах ремонта крыш выросло на 42%, подтверждая высокий спрос. Однако предложение изоляционных материалов сократилось.
Средняя стоимость утепления частного дома площадью 100 м² в 2025 году составляет 25−30 тысяч леев.
