«Каждый должен побывать в знаковых местах Беларуси». Профсоюзы Гродненской области организовали почти 1 тыс. экскурсий

17 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На экскурсии и путешествия для работников за девять месяцев этого года профсоюзы Гродненщины направили почти Br4,5 млн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном объединении профсоюзов.
За девять месяцев текущего года в поездках и на экскурсиях побывали почти 35 тыс. членов профсоюза. Для них было организовано более 950 туристско-экскурсионных мероприятий.
На первом месте по числу экскурсантов — областная профсоюзная организация работников агропромышленного комплекса, которая организовала более 210 поездок для более чем 7,2 тыс. человек. Областная организация профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов отправила на экскурсии около 5,5 тыс. работников. Замыкает тройку лидеров областная организация профсоюза работников образования и науки, которая организовала 160 познавательных поездок для 4,7 тыс. педагогов и научных сотрудников. Активно участвуют в экскурсиях работники здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, промышленных предприятий.
В числе самых популярных направлений у членов профсоюза Гродненщины — историко-культурный комплекс «Линия Сталина», мемориальный комплекс «Хатынь» и Национальный парк «Беловежская пуща». Также неизменным успехом пользуются парк истории «Великое княжество “Сула”, Брестская крепость-герой, Музей истории Великой Отечественной войны в Минске и, конечно, обзорные экскурсии по Гродно — городу с богатейшим историческим наследием.
«Средства, которые вкладываются в экскурсии, поездки — это инвестиции в здоровье, позитивный настрой и сплоченность коллективов. Наша ключевая задача — вовлечь в оздоровительные и культурные мероприятия как можно больше первичных организаций. Каждый человек должен иметь возможность побывать в знаковых местах Беларуси», — подчеркнул председатель Гродненского областного объединения профсоюзов Юрий Алексей. -0-