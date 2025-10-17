На Кубани разрабатывают систему повышения эффективности лечения рака молочной железы

«Внедрение разработанной информационной системы не только обеспечит улучшение лечения пациентов, но и произведет серьезные изменения в структуре регионального здравоохранения, укрепляя его научный и технологический потенциал, повышая качество обслуживания и делая медицинскую помощь доступной и эффективной для всех жителей региона», — прокомментировали ТАСС в региональной администрации.