В Крыму хирурги провели уникальные операции

Врачи провели 13 сложных операций во время практической части конференции «Рентгенохирургия. Крым 2025», сообщили в представительстве республики. Они состоялась с 10 по 11 октября в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Мероприятие объединило на своей площадке 176 специалистов — это врачи по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, кардиохирурги, кардиологи не только из Крыма и Севастополя, но и других регионов. Специалисты представили главное из клинической практики хирургического лечения патологий системы кровообращения.
В ходе конференции, кроме теоретической части, была организована трансляция из операционных медорганизаций пяти городов — Симферополя, Керчи, Ялты, Севастополя и Луганска. За два дня обучения медики провели 13 сложных оперативных вмешательств.
Например, специалисты провели две уникальные операции. На них новый клапан вставили в сердце через небольшой прокол в сосуде, без открытой операции на сердце и большого разреза на грудной клетке. Такая методика значительно снижает риск осложнений и сокращает период восстановления пациентов после операции.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.