Медсестру из Выборга наградили за гуманизм и преданность делу

Почетную награду Вере Васильевне вручили представители Ассоциации специалистов сестринского дела. Таким образом ей выразили признательность за более чем 30 лет безупречной работы в сфере медицины. В больнице отметили, что профессионализм Веры Васильевны помогает не только пациентам на их пути к выздоровлению, но и молодым специалистам, которые перенимают у нее опыт.