Медсестру из Выборга наградили за гуманизм и преданность делу

Вере Щетининой, которая работает старшей медицинской сестрой в отделении реанимации в Выборгской межрайонной больнице в Ленинградской области, вручили нагрудный знак «За гуманизм и преданность делу», сообщили в лечебном учреждении. Кадры в сфере здравоохранения в нашей стране поддерживают в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Почетную награду Вере Васильевне вручили представители Ассоциации специалистов сестринского дела. Таким образом ей выразили признательность за более чем 30 лет безупречной работы в сфере медицины. В больнице отметили, что профессионализм Веры Васильевны помогает не только пациентам на их пути к выздоровлению, но и молодым специалистам, которые перенимают у нее опыт.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.