На улице Декабристов в Сызрани появился «Сказочный двор»

Во дворах у домов № 157, № 159, № 163 и № 165 по улице Декабристов для детей сделали качели, комплекс с лабиринтами, игровую панель для юных художников и тренажеры. Для самых маленьких подготовили песочный дворик. Удобные пешеходные дорожки соединяют все уголки пространства. Кроме того, жильцы тоже принимали участие в благоустройстве дворов. Семьи выходили на субботники, высаживали цветы и кустарники, вместе устанавливали лавочки, урны и вазоны у подъездов дома № 163.