На улице Декабристов в Сызрани появился «Сказочный двор»

Территорию «Сказочный двор» открыли 16 октября на улице Декабристов в городе Сызрань Самарской области, сообщили в администрации городского округа. Работы по благоустройству провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Во дворах у домов № 157, № 159, № 163 и № 165 по улице Декабристов для детей сделали качели, комплекс с лабиринтами, игровую панель для юных художников и тренажеры. Для самых маленьких подготовили песочный дворик. Удобные пешеходные дорожки соединяют все уголки пространства. Кроме того, жильцы тоже принимали участие в благоустройстве дворов. Семьи выходили на субботники, высаживали цветы и кустарники, вместе устанавливали лавочки, урны и вазоны у подъездов дома № 163.
На открытии территории 16 октября сотрудники модельной библиотеки-филиала № 10 провели «Экологический ликбез» и организовали пункт сбора пластика. Вырученные средства пойдут на озеленение двора весной будущего года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.