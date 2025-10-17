Матери мальчика, покусанного собакой в Пролетарске, выплатили 50 тысяч рублей

В Пролетарске суд постановил выплатить 50 тысяч рублей матери 10-летнего мальчика, которого в марте покусала бродячая собака на улице Думенко. Об этом рассказали в прокуратуре Ростовской области.
Ребенок получил травмы и проходил длительное лечение. Проверка показала, что администрация города не организовала своевременный отлов бездомных животных, хотя жалобы от жителей поступали и ранее.
— Прокуратура обратилась в суд для защиты прав несовершеннолетнего. Суд удовлетворил требования, компенсация уже выплачена, — сообщили в ведомстве.
В прокуратуре отметили, что контроль за ситуацией сохраняется и работа по предотвращению подобных случаев продолжается.
