В Казани стартовала Всероссийская школа агротуризма

Мероприятие, направленное на развитие сельских территорий, завершится 18 октября. Очными слушателями образовательной программы стали более 200 человек, еще свыше 300 присоединились к ней в онлайн-режиме. В течение трех дней они узнают о лучших практиках агротуризма, правовых аспектах такой деятельности, мерах господдержки и эффективном маркетинге. Кроме того, участники обучения посетят ферму «Татарский страус» и рыбоводный комплекс «Биосфера Фиш». Эти предприятия являются примерами успешных агротуристических проектов.