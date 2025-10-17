Ричмонд
В Казани стартовала Всероссийская школа агротуризма

Во время обучения слушателям расскажут об эффективном маркетинге и доступных мерах поддержки в такой сфере индустрии гостеприимства.

Всероссийская школа агротуризма, которая объединила более 500 участников из 20 регионов страны, стартовала в Казани 16 октября в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в государственном комитете Республики Татарстан по туризму.

Мероприятие, направленное на развитие сельских территорий, завершится 18 октября. Очными слушателями образовательной программы стали более 200 человек, еще свыше 300 присоединились к ней в онлайн-режиме. В течение трех дней они узнают о лучших практиках агротуризма, правовых аспектах такой деятельности, мерах господдержки и эффективном маркетинге. Кроме того, участники обучения посетят ферму «Татарский страус» и рыбоводный комплекс «Биосфера Фиш». Эти предприятия являются примерами успешных агротуристических проектов.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.