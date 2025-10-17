В Воронеже самозанятых научат создавать видеоконтент

Бесплатную образовательную программу для самозанятых «Тур в профессию Я — мастер рилс» проведут в Воронеже 28 и 29 октября в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном центре поддержки предпринимательства.
Двухдневное обучение пройдет с 10:00 до 15:00 по адресу: Воронеж, улица Свободы, 21. В качестве ведущего на мастер-классах выступит профессиональный режиссер-постановщик и оператор Эмиль Шока. Он имеет тридцатилетний опыт работы в кино и на телевидении, преподавал в престижных учебных заведениях, обладает несколькими наградами.
На занятиях самозанятым расскажут, как правильно настраивать камеру телефона, добавлять спецэффекты и титры, публиковать видео в соцсетях. Кроме того, им объяснят основы композиции, кадрирования и работы со светом. Также слушателям предстоит освоить принципы монтажа на смартфоне и компьютере. Участие в обучении бесплатное, но необходимо пройти регистрацию по ссылке. Все слушатели по окончании курса получат сертификаты.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.