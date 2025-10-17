В Воронеже самозанятых научат создавать видеоконтент

На занятиях самозанятым расскажут, как правильно настраивать камеру телефона, добавлять спецэффекты и титры, публиковать видео в соцсетях. Кроме того, им объяснят основы композиции, кадрирования и работы со светом. Также слушателям предстоит освоить принципы монтажа на смартфоне и компьютере. Участие в обучении бесплатное, но необходимо пройти регистрацию по ссылке. Все слушатели по окончании курса получат сертификаты.