Движение в центре Москвы восстановлено

Движение транспорта восстановили на Пушкинской площади, ул. Тверская и Кремлевской набережной. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Движение открыто на Пушкинской площади, ул. Тверская, Кремлевской набережной», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что движение было временно закрыто на Пушкинской площади, Кремлевской набережной и ул. Тверская по направлению в центр.