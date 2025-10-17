Движение в центре Москвы восстановлено

«Движение открыто на Пушкинской площади, ул. Тверская, Кремлевской набережной», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что движение было временно закрыто на Пушкинской площади, Кремлевской набережной и ул. Тверская по направлению в центр.
Движение транспорта восстановили на Пушкинской площади, ул. Тверская и Кремлевской набережной. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Движение открыто на Пушкинской площади, ул. Тверская, Кремлевской набережной», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что движение было временно закрыто на Пушкинской площади, Кремлевской набережной и ул. Тверская по направлению в центр.